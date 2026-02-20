Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przez lata kojarzony z infekcjami u dzieci, teraz groźny dla seniorów

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)
Katar, suchy kaszel, czy gorączka to mogą być objawy zakażenia wirusem RSV.
- Choć przez lata był on kojarzony głównie z ciężkimi infekcjami u małych dzieci, to stanowi zagrożenie również dla seniorów - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jarosław Kazimierczak, kierownik kliniki kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym szpitala na Pomorzanach. - Tutaj może dochodzić do zaostrzenia niewydolności serca, pomimo tego, że ten wirus ulega wyleczeniu i te dolgliwości płucne ulegają wyleczeniu, to dochodzi do zaostrzenia i pogorszenia wydolności serca u pacjentów niewydolnych. To jest główne niebezpieczeństwo tego wirusa.

- Tacy pacjenci skarżą się na duszności czy też bóle w klatce piersiowej - dodaje profesor Jarosław Kazimierczak. - W trakcie zachorowania trzeba ograniczyć aktywność fizyczną, ograniczyć kontakty zewnętrzne, żeby nie nadkazić tego zakażenia wirusowego zakażeniem bakteryjnym, bo to może prowadzić do bardzo poważnych powikłań w postaci ciężkich zapaleń płuc, czy nawet takich groźnych powikłań jak sepsa u pacjentów z niewydolnością serca.

Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wynika, że w dwóch pierwszych tygodniach lutego odnotowano ponad 260 przypadków zakażenia wirusem RSV. To niemal tyle samo, ile w całym styczniu 2026 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Choć przez lata był on kojarzony głównie z ciężkimi infekcjami u małych dzieci, to stanowi zagrożenie również dla seniorów - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jarosław Kazimierczak, kierownik kliniki kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym szpitala na Pomorzanach.
- Tacy pacjenci skarżą się na duszności czy też bóle w klatce piersiowej - dodaje profesor Jarosław Kazimierczak.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4600 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od dzisiaj oglądane 3544 razy)
  3. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2452 razy)
  4. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2362 razy)
  5. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od wczoraj oglądane 2133 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek
Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty