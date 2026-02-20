Przez lata kojarzony z infekcjami u dzieci, teraz groźny dla seniorów

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Katar, suchy kaszel, czy gorączka to mogą być objawy zakażenia wirusem RSV.

- Choć przez lata był on kojarzony głównie z ciężkimi infekcjami u małych dzieci, to stanowi zagrożenie również dla seniorów - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jarosław Kazimierczak, kierownik kliniki kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym szpitala na Pomorzanach. - Tutaj może dochodzić do zaostrzenia niewydolności serca, pomimo tego, że ten wirus ulega wyleczeniu i te dolgliwości płucne ulegają wyleczeniu, to dochodzi do zaostrzenia i pogorszenia wydolności serca u pacjentów niewydolnych. To jest główne niebezpieczeństwo tego wirusa.



- Tacy pacjenci skarżą się na duszności czy też bóle w klatce piersiowej - dodaje profesor Jarosław Kazimierczak. - W trakcie zachorowania trzeba ograniczyć aktywność fizyczną, ograniczyć kontakty zewnętrzne, żeby nie nadkazić tego zakażenia wirusowego zakażeniem bakteryjnym, bo to może prowadzić do bardzo poważnych powikłań w postaci ciężkich zapaleń płuc, czy nawet takich groźnych powikłań jak sepsa u pacjentów z niewydolnością serca.



Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wynika, że w dwóch pierwszych tygodniach lutego odnotowano ponad 260 przypadków zakażenia wirusem RSV. To niemal tyle samo, ile w całym styczniu 2026 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski