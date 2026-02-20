Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rejestr Cen Nieruchomości dostępny dla mieszkańców

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / AlexanderStein (CC0 domena publiczna)
13 lutego zniesiono w Polsce odpłatność za dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości.
Katarzyna Zaworska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie poinformowała, że miasto udostępniło informacje administracji rządowej 12 lutego.

- Szczecińskie dane są dostępne na geoportal.gov.pl. To są aktualne dane na dzień 12 lutego. Idąc w kierunku mieszkańców i nie tylko, udostępniamy te dane w formacie gml - powiedziała Zaworska.

Marcin Szymański, specjalista ds. informatyki w Urzędzie Miasta dodał, że takie informacje będzie można znaleźć również na stronie szczecińskiego magistratu.

- Planujemy udostępnić dane już od najbliższego poniedziałku. Będzie to udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej. Będzie link do pliku z bazą danych całego rejestru cen nieruchomości - tłumaczy Szymański.

Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony jest w Polsce przez każdy powiat.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań
luty 2026
