Znaki na ekspresówkach i autostradach bardziej widoczne

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]

Znaki drogowe na autostradach i drogach ekspresowych będą bardziej widoczne. W życie weszło rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury nakładające na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek wymiany tablic kierunkowych.

- Na Pomorzu Zachodnim pomyślano o tym wcześniej i obecnie niemal wszystkie trasy spełniają warunki techniczne określone w nowym dokumencie - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Takie oznakowanie mamy już na drodze S6, choćby od Goleniowa do Koszalina, czy na drodze S3, na niektórych fragmentach od Świnoujścia do Troszyna. Budowane odcinki drogi S10, droga S11 już jest do tego dostosowana.



Mateusz Grzeszczuk dodał, że w najbliższych latach nowe bramownice staną na odcinku od Goleniowa do Kołbaskowa, a także od węzła Klucz w kierunku Gorzowa.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski