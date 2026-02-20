Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zmarł Henryk Kołodziej

Region Małgorzata Frymus

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie żyje Henryk Kołodziej - działacz społeczny na rzecz mniejszości ukraińskiej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie. Funkcję konsula społecznie pełnił od 2006 roku.
Był potomkiem wysiedleńców z Akcji Wisła, urodzony pod Kołobrzegiem w 1952 roku. Zawodowo do 1982 r. pełnił funkcję inspektora okręgowego w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. W stanie wojennym został zwolniony z pracy w sektorze publicznym. W latach 1984–2007 był przewodniczącym Koła, następnie przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, późniejszego Związku Ukraińców w Polsce.

Wieloletni, aktywny działacz na rzecz porozumienia polsko–ukraińskiego, współpracy międzynarodowej obu państw, a także popularyzator kultury ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Był też delegatem na zjazd Europejskiego Kongresu Ukraińców i członkiem honorowym Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4600 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od dzisiaj oglądane 3544 razy)
  3. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2452 razy)
  4. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2362 razy)
  5. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od wczoraj oglądane 2133 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek
Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty