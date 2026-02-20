Zmarł Henryk Kołodziej

Nie żyje Henryk Kołodziej - działacz społeczny na rzecz mniejszości ukraińskiej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie. Funkcję konsula społecznie pełnił od 2006 roku.
Był potomkiem wysiedleńców z Akcji Wisła, urodzony pod Kołobrzegiem w 1952 roku. Zawodowo do 1982 r. pełnił funkcję inspektora okręgowego w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. W stanie wojennym został zwolniony z pracy w sektorze publicznym. W latach 1984–2007 był przewodniczącym Koła, następnie przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, późniejszego Związku Ukraińców w Polsce.
Wieloletni, aktywny działacz na rzecz porozumienia polsko–ukraińskiego, współpracy międzynarodowej obu państw, a także popularyzator kultury ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Był też delegatem na zjazd Europejskiego Kongresu Ukraińców i członkiem honorowym Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
