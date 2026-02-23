Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Radziwinowicz: będziemy egzekwować od wykonawcy naprawienie tych szkód

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad połowa Alei Jana Pawła II w Szczecinie wymaga całkowitej wymiany nawierzchni. Tak wynika z ekspertyzy przygotowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Aleja rozczarowań. Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]

"Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Liczba uchybień jest długa, aleję trzeba przebudować - stwierdził w audycji "Kawiarenka polityczna" Marek Duklanowski, radny PiS.

- Trzeba zrobić to raz jeszcze, chyba że chcemy, żeby pozostało to po prostu byle jak. Skutek najprawdopodobniej złego reżimu technologicznego, braku nadzoru ze strony ZDiTM-u, ze strony inżyniera, który miał to nadzorować. To doprowadziło do tej sytuacji - powiedział Duklanowski.

Jakub Korczyński z Nowej Lewicy stwierdził, że sprawą powinien zając się sąd.

- Mamy jeszcze rok obowiązujący rekojmi. Wykorzystajmy to, żeby nie tracić środków publicznych, tylko na drodze sądowej rozstrzygnąć, kto tutaj powinien za to odpowiedzieć - powiedział Korczyński.

- Będziemy egzekwować od wykonawcy naprawienie tych szkód - dodał Andrzej Radziwinowicz, radny KO.

- Jesteśmy gotowi do pójścia na drogę sądową. To tak nie może wyglądać - podsumował radny KO.

Przebudowa Alei Jana Pawła II kosztowała niemal 24 mln zł.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Liczba uchybień jest długa. - Aleje trzeba przebudować - stwierdził w audycji "Kawiarenka polityczna" Marek Duklanowski, radny PiS.
Jakub Korczyński z Nowej Lewicy stwierdził, że sprawą powinien zając się sąd.
Będziemy egzekwować od wykonawcy naprawienie tych szkód - dodał Andrzej Radziwinowicz, radny KO.

