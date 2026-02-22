Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ceny nieruchomości w Szczecinie dostępne w internecie

Region Natalia Chodań

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ceny nieruchomości w Szczecinie mają być dostępne bezpłanie online. Dane z Rejestru Cen Nieruchomości pochodzą z aktów notarialnych.
Obejmują ceny i daty sprzedaży, typy nieruchomości, powierzchnie i lokalizacje - bez danych osobowych. Dostęp jest możliwy online lub na wniosek w starostwach.

Katarzyna Zaworska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie poinformowała, że informacje dotyczące szczecińskich mieszkań zostały udostępnione. - Możliwe są do przeglądania na stronie geoportal.gov.pl. Będą u nas na naszej stronie dostępne od poniedziałku. Zaktualizowane będą raz w tygodniu - dodaje Zaworska.

Zaworska dodała, że od czasu, gdy zniesiono odpłatność za dostęp do RCN-u, liczba wniosków wzrosła sześciokrotnie. - Od 13 lutego wpłynęło 31 wniosków. 7 wniosków z tych 31 dotyczyło całego Szczecina - mówi Zaworska.

Szczegóły są dostępne na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Obecnie zestawienie zawiera dane z blisko 320 powiatów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
