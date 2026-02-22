Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie

Region Krzysztof Kukliński

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ciało młodego żołnierza odnaleziono w niedzielę przed południem w Stargardzie. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora oraz Żandarmeria Wojskowa.
- W godzinach porannych na osiedlu Giżynek w Stargardzie ujawniono zwłoki żołnierza w wieku 23 lat. Na miejscu pracuje grupa procesowa pod nadzorem prokuratora. Czynności są w toku. Żołnierz pełnił służbę poza garnizonami zlokalizowanymi w województwie zachodniopomorskim - mówi major Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić przyczynę śmierci 23-letniego żołnierza. Służby w tej chwili nie udzielają żadnych bliższych informacji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi major Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

