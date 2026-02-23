Nie zaparkujemy w rejonie ulicy Narutowicza w Szczecinie

Kłopoty z parkowaniem w rejonie ulicy Narutowicza w Szczecinie. Ruszają tam prace związane z wymianą awaryjnych odcinków wodociągu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Nie będzie możliwości parkowania na odcinku między ulicami: Potulicką i Kopernika - w kierunku Piastów. Ten fragment będzie modernizowany w pierwszej kolejności.Później prace przeniosą się na odcinek Narutowicza od al. Piastów do ul. Bogusława.Zakończenie całości robót planowane jest w okresie wakacyjnym.