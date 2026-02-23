Strażacy ochotnicy z Chojny mają nowy sprzęt

OSP w Chojnie zakupiło trzy komplety ubrań specjalnych oraz akumulatorową lampę do oświetlania miejsc działań.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Koszt zakupów to ponad 23 tysiące złotych, z tego 20 tysięcy to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reszta to środki własne Gminy.Jak podaje portal chojna.24.pl, dzięki nowemu wyposażeniu strażacy będą mogli jeszcze skuteczniej i bezpieczniej wspierać lokalną społeczność podczas różnych zdarzeń.