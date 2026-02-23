Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Utrudnienia dla kierowców z powodu awarii wodociągu w Szczecinie

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Awaria wodociągu na szczecińskich Gumieńcach. Powodem jest pęknięta rura na ulicy Świętej Kingi przy Okulickiego.
O utrudnieniach dla kierowców poinformował w Radiu Szczecin Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- To uszkodzenie wodociągu nie powoduje przerw w dostawie wody, powoduje po prostu utrudnienia dla kierowców. Te utrudnienia będą obowiązywać do momentu usunięcia awarii i w tej chwili trudno jest powiedzieć, ile to czasu zajmie - mówił Landowski.

Na miejscu pracują ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
O awarii poinformował w Radio Szczecin Piotr Landowski ze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

luty 2026
