Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego

Depresja jest coraz częściej diagnozowaną chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Według statystyk, liczba chorych stale rośnie. Trend ten jest widoczny również w Zachodniopomorskiem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego oddziału NFZ poinformowała, że w Województwie Zachodniopomorskim z jej powodu w 2025 r. leczyło się 16 tys. osób.- Z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych co roku leczonych jest blisko 5 tysięcy osób. Najwięcej jest epizodów depresyjnych od łagodnych po ciężki z objawami psychotycznymi. W 2025 roku było ponad 10 tysięcy takich przypadków - wymienia Olszewska.Dr n. med. Elżbieta Prajs, lekarz psychiatra i psychoterapeuta twierdzi, że podatność Szczecinian na zaburzenia depresyjne, może wynikać z historii regionu.- W Szczecinie w ogóle żyjemy na takim terenie trochę bez tradycji. Przyjechaliśmy tutaj wszyscy po wojnie, nasi rodzice, nasi dziadkowie tutaj dopiero zasiedlali ten teren. Może mamy taki problem, jak tworzyć tu rodziny, bo spotykają się zupełnie różni ludzie o różnych tradycjach i to może być problem taki ściśle regionalny - tłumaczy Prais.Według szacunków WHO do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.