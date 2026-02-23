Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Depresja to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Według szacunków WHO do 2030 roku będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Warto o niej mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją
Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego

Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego

- W województwie zachodniopomorskim liczba osób leczonych na depresję corocznie wzrasta - mówi Małgorzata Olszewska ze szczecińskiego NFZ.

- Z jej powodu w 2025 roku leczyło się ponad 16 tysięcy osób. Jest to 370 osób więcej niż w 2024 roku i ponad 1200 osób więcej niż w 2023 roku - dodaje Olszewska.

Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8314 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5521 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4882 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3162 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3060 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty