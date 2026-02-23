Depresja to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych

Według szacunków WHO do 2030 roku będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Warto o niej mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją
- Z jej powodu w 2025 roku leczyło się ponad 16 tysięcy osób. Jest to 370 osób więcej niż w 2024 roku i ponad 1200 osób więcej niż w 2023 roku - dodaje Olszewska.
Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.
Edycja tekstu: Natalia Chodań