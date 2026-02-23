Ekspert radzi, by wstrzymać się z wymianą opon

Jak się okazuje, większość mieszkańców za idealny termin odwiedzenia wulkanizatora wskazuje kwiecień.





- Sezonówki, ale planujemy się przerzucić na zimowe opony. Może za rok. - No jeszcze nie, jeszcze jest zima, tak? Ale myślę, że tydzień będzie już w miarę pogoda, chyba na plusie cały czas. - Nie, jeszcze nie. W kwietniu wymienię. - Opony mam zimowe, na pewno jeszcze ich nie zmieniam. Dopiero po połowie kwietnia, jeżeli będzie ciepło - mówią mieszkańcy Szczecina.- Jeszcze bym się wstrzymał. Niech ta temperatura średnia dobowa będzie w okolicach 10 stopni. Zdarzają się przymrozki, w dzień będzie 15 stopni, w nocy może być minus 5. Jak się ta temperatura unormuje, wtedy myślę, że można będzie już śmiało ustawiać się w kolejkę i wymieniać opony na letnie, tudzież wielosezonowe.