Ekspert radzi, by wstrzymać się z wymianą opon

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pierwsze dodatnie temperatury wiosny nie czynią. Eksperci przypominają, że chwilowy wzrost na termometrach nie oznacza końca zimy i że warto poczekać z wymianą opon na letnie.
Jak się okazuje, większość mieszkańców za idealny termin odwiedzenia wulkanizatora wskazuje kwiecień.

- Sezonówki, ale planujemy się przerzucić na zimowe opony. Może za rok. - No jeszcze nie, jeszcze jest zima, tak? Ale myślę, że tydzień będzie już w miarę pogoda, chyba na plusie cały czas. - Nie, jeszcze nie. W kwietniu wymienię. - Opony mam zimowe, na pewno jeszcze ich nie zmieniam. Dopiero po połowie kwietnia, jeżeli będzie ciepło - mówią mieszkańcy Szczecina.

- Jeszcze bym się wstrzymał. Niech ta temperatura średnia dobowa będzie w okolicach 10 stopni. Zdarzają się przymrozki, w dzień będzie 15 stopni, w nocy może być minus 5. Jak się ta temperatura unormuje, wtedy myślę, że można będzie już śmiało ustawiać się w kolejkę i wymieniać opony na letnie, tudzież wielosezonowe.

Przy okazji wymiany opon warto sprawdzić stan klocków hamulcowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

