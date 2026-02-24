Rozpoczęło się pozimowe sprzątanie miasta [ZDJĘCIA]

Jest wietrznie, czasem deszczowo ale z wyraźną temperaturą na plusie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ruszył z pozimowym sprzątaniem miasta.
Prace porządkowe rozpoczęły się 23 lutego w ciągu Alei Wyzwolenia i Niepodległości a także przy ulicy Matejki, Malczewskiego, Sieradzkiej, Sąsiedzkiej i Przyjaciół Żołnierza. Zamiatarki oprócz dróg i chodników czyściły także ścieżki rowerowe.
O tym, które miejsca będą szorowane w kolejnych dniach ZDiTM nie poinformował.
Edycja tekstu: Natalia Chodań