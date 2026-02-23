Nowe ogniska ptasiej grypy w Szczecinie i regionie

Coraz więcej ptasiej grypy w regionie - choroba pojawiła się między innymi pod Przecławiem.

Edycja tekstu: Michał Król

Strefa objęta zakażeniem została rozszerzona o nowe osiedla, ptasia grypa pojawiła się też w powiecie polickim na jeziorze w Karwowie - mówi Ewa Rutkowska, powiatowy lekarz weterynarii w Szczecinie.- Mieliśmy bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, mało pokarmu dostępnego dla zwierząt rybożernych, dlatego też mamy zwiększone upadki u kormoranów oraz u czapli - mówi Rutkowska.W regionie chorobą głównie objęte są ptaki dzikie. Wśród hodowlanych zwierząt ognisko choroby wykryto w powiecie stargardzkim u indyków. Jak dodaje lekarz weterynarii, to nie czas na karmienie kaczek.- Zwierzęta powinny być omijane. Martwe należy zgłaszać do właściwych organów, może być to straż miejska. Nie dotykamy niczego, bo odchody czy pióra zawierają bardzo dużą ilość wirusa - mówi powiatowy lekarz weterynarii w Szczecinie.W całej Polsce zanotowano ponad 100 ognisk choroby.