Na wizytę do psychologa czy psychiatry czeka się kilka miesięcy

Średnio 200 dni do psychologa i 150 dni do psychiatry. Tyle trzeba czekać na wizytę w Zachodniopomorskiem.

Do Centrum mogą zgłosić się bez skierowania osoby dorosłe doświadczające kryzysu psychicznego, zaburzeń psychicznych lub potrzebujące pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej.





Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.



By tę sytuację zmienić, potrzebne są zmiany systemowe - powiedział prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki Psychiatrii i Centrum Zdrowia Psychicznego USK-1 w Szczecinie.- Osoby, które mają realną depresję, myśli samobójcze, powinno się leczyć natychmiastowo. Natomiast na pewno czekają na kolejkę osoby z zaburzonymi problemami osobowościowymi. To jest rzecz, która wymaga kilkonastomiesięcznej terapii - mówi Samochowiec.W Szczecinie pomoc od ręki możemy znaleźć w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Broniewskiego 26. Jedną z osób, które jej tam udzielają, jest asystentka zdrowienia Dorota Rojek, która 8 lat temu sama chorowała na depresję. - Moje doświadczenia pomagają mi w rozmowach z pacjentami - przyznaje.- To nie jest też tak, że z depresji się wychodzi. Z depresją się żyje, tylko dostaje się po prostu dobre narzędzia od specjalistów. Nie jest tak, że depresja przychodzi jednego dnia. To się dzieje dniami, tygodniami, miesiącami, latami - mówi Rojek.