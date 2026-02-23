Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Na wizytę do psychologa czy psychiatry czeka się kilka miesięcy

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Średnio 200 dni do psychologa i 150 dni do psychiatry. Tyle trzeba czekać na wizytę w Zachodniopomorskiem.
Liczba osób leczonych na depresję w regionie ciągle wzrasta

Liczba osób leczonych na depresję w regionie ciągle wzrasta

Depresja to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych
Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
By tę sytuację zmienić, potrzebne są zmiany systemowe - powiedział prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki Psychiatrii i Centrum Zdrowia Psychicznego USK-1 w Szczecinie.

- Osoby, które mają realną depresję, myśli samobójcze, powinno się leczyć natychmiastowo. Natomiast na pewno czekają na kolejkę osoby z zaburzonymi problemami osobowościowymi. To jest rzecz, która wymaga kilkonastomiesięcznej terapii - mówi Samochowiec.

W Szczecinie pomoc od ręki możemy znaleźć w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Broniewskiego 26. Jedną z osób, które jej tam udzielają, jest asystentka zdrowienia Dorota Rojek, która 8 lat temu sama chorowała na depresję. - Moje doświadczenia pomagają mi w rozmowach z pacjentami - przyznaje.

- To nie jest też tak, że z depresji się wychodzi. Z depresją się żyje, tylko dostaje się po prostu dobre narzędzia od specjalistów. Nie jest tak, że depresja przychodzi jednego dnia. To się dzieje dniami, tygodniami, miesiącami, latami - mówi Rojek.

Do Centrum mogą zgłosić się bez skierowania osoby dorosłe doświadczające kryzysu psychicznego, zaburzeń psychicznych lub potrzebujące pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej.

Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Edycja tekstu: Michał Król
By tę sytuację zmienić, potrzebne są zmiany systemowe - powiedział prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki Psychiatrii i Centrum Zdrowia Psychicznego USK-1 w Szczecinie.
Jedną z osób, które jej tam udzielają, jest asystentka zdrowienia Dorota Rojek, która 8 lat temu sama chorowała na depresję.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8425 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5654 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4906 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3447 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3134 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty