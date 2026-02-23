Ulica Kresowa w Kołobrzegu doczeka się remontu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ulica Kresowa to główna droga dojazdowa do Podczela, czyli najbardziej na wschód oddalonej dzielnicy miasta. Ostatni raz była remontowana ponad 20 lat temu, a droga położona na bagnistym terenie zaczęła pękać i się zapadać.

Od tego czasu miasto realizowało jedynie drobne naprawy, gdyż na kompleksową przebudowę nie miało pieniędzy.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg inwestycja będzie mogła rozpocząć się jeszcze w tym roku. - Natychmiast, jak podpiszemy umowę z panem wojewodą, przystępujemy do przygotowania przetargu. Chcielibyśmy po sezonie letnim w tym roku rozpocząć inwestycje.



Mieszkańcy nie ukrywają, że droga wymaga pilnego remontu. - Naprawdę kiepsko tam jest, dużo uskoków. - Muldy dosłownie, jak na stokach narciarskich - skarżą się.



W ramach inwestycji istniejąca droga zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie estakada. Remont ma potrwać kilkanaście miesięcy. W tym czasie kierowcy korzystać będą z objazdu przez teren dawnego lotniska w Bagiczu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski