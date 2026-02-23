Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Roztopy i zalane domy w regionie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najpierw gołoledź, a teraz roztopy paraliżują region. Od niedzieli strażacy walczyli z deszczem i spływającą wodą.
Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę

Najwięcej interwencji było w Szczecinku i Wałczu. Jak mówi starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, sytuacja była na tyle groźna, że zwołane zostało pilne posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

- 64 interwencje, wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej zostały uruchomione. Najwięcej interwencji było w gminie Wałcz i w takich miejscowościach, gdzie były tereny pagórkowate i te domy, które były poniżej, były zalewane - mówi Wankiewicz.

Worki z piaskiem musieli poukładać także mieszkańcy gminy Nowogard. Jak mówi burmistrz Michał Wiatr, sytuacja się stabilizuje.

- Główne straty to przede wszystkim zalania dróg, ale tą wodę starali się strażacy przepompowywać, tak żeby przede wszystkim uchronić budynki mieszkalne i piwnice. Ziemia nie przyjmuje wody, jest nadal zmarznięta - tłumaczy Wiatr.

W całym województwie strażacy zanotowali w niedzielę ponad 400 interwencji związanych z roztopami. W poniedziałek od godz. 8 do południa interweniowali 80 razy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

