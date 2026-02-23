Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lodołamacze znów mają przerwę

Region Katarzyna Filipowiak

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Po weekendowej akcji lodołamania na wodach Odry i jeziora Dąbie, Wody Polskie, w porozumieniu ze stroną niemiecką, podjęły decyzję o przerwaniu prac na dolnym i granicznym odcinku rzeki.
Przyczyną jest spadek stanu wody, przez co nie jest zapewniona odpowiednia głębokość, by kontynuować akcję na tych odcinkach. W kierunku jeziora Dąbie, kra płynie swobodnie, więc ma potrzeby, by wysyłać tam lodołamacze. Prace na górnym i granicznym odcinku Odry będzie można podjąć po tym, jak wzrośnie stan wody w rzece.

