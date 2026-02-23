Szpital w Świnoujściu zachęca kobiety do zbadania piersi

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Zbliża się Dzień Kobiet, a to doskonały czas, by o siebie zadbać. Taką okazję daje świnoujski Szpital Miejski, w którym kobiety będą mogły wykonać specjalistyczne badania.

- Badania przygotowane przez szpital mają przede wszystkim charakter profilaktyczny - mówi Ewa Piskorska, koordynator pacjenta onkologicznego. - Zależało mi właśnie, żeby nie czekać z akcją Różowego Października jeszcze przez kilka miesięcy, a już teraz zorganizować dla pacjentów akcję profilaktycznych badań piersi. Jest to akcja dedykowana tak naprawdę dla każdej pacjentki, która nawet ewentualnie podczas samobadania wykrywa u siebie niepokojącą zmianę.



By wziąć udział w badaniach, należy się zarejestrować w przyszpitalnej poradni. - W momencie, kiedy pacjent kontaktuje się z rejestracją już musi mieć skierowanie do specjalisty, to jest do poradni chirurgii ogólnej. Akcja odbędzie się od godziny 8 do 21. Planowane jest przebadanie dodatkowych 50 pacjentek - dodaje Piskorska.



Badania odbędą się 7 marca na parterze Szpitala Miejskiego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski