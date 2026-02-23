Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szpital w Świnoujściu zachęca kobiety do zbadania piersi

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zbliża się Dzień Kobiet, a to doskonały czas, by o siebie zadbać. Taką okazję daje świnoujski Szpital Miejski, w którym kobiety będą mogły wykonać specjalistyczne badania.
- Badania przygotowane przez szpital mają przede wszystkim charakter profilaktyczny - mówi Ewa Piskorska, koordynator pacjenta onkologicznego. - Zależało mi właśnie, żeby nie czekać z akcją Różowego Października jeszcze przez kilka miesięcy, a już teraz zorganizować dla pacjentów akcję profilaktycznych badań piersi. Jest to akcja dedykowana tak naprawdę dla każdej pacjentki, która nawet ewentualnie podczas samobadania wykrywa u siebie niepokojącą zmianę.

By wziąć udział w badaniach, należy się zarejestrować w przyszpitalnej poradni. - W momencie, kiedy pacjent kontaktuje się z rejestracją już musi mieć skierowanie do specjalisty, to jest do poradni chirurgii ogólnej. Akcja odbędzie się od godziny 8 do 21. Planowane jest przebadanie dodatkowych 50 pacjentek - dodaje Piskorska.

Badania odbędą się 7 marca na parterze Szpitala Miejskiego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8480 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5765 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4924 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3623 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3172 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty