Rośnie zainteresowanie terapią środowiskową w depresji

Coraz więcej osób zgłasza się na terapię środowiskową. To wsparcie koncentruje się na pracy w naturalnym otoczeniu pacjentów.
"Okres dojrzewania jest czasem najbardziej podatnym na występowanie depresji"
- Jednak by to wsparcie otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryteria - dodaje dr Reginia. - To są osoby, które mają na przykład ograniczoną ruchomość, mobilność. Osoby starsze, osoby po urazach, wypadkach. Osoby, które z jakiegoś powodu na przykład choroby psychicznej, takie jak schizofrenia, ich sfera woli jest na tyle wyhamowana, że te osoby same z siebie nie zgłoszą się do lekarza psychiatry.
Według WHO, na świecie na depresję choruje prawie 350 mln ludzi. Do 2030 roku ma być najczęściej występującą chorobą.
- Kiedyś było to kilku pacjentów dziennie teraz nawet kilkudziesięciu - przyznaje dr n. med. Artur Reginia, psychiatra koordynujący leczenie środowiskowe w Centrum Zdrowia Psychicznego.