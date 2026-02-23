Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rośnie zainteresowanie terapią środowiskową w depresji

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Fotorech (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Fotorech (CC0 domena publiczna)
Coraz więcej osób zgłasza się na terapię środowiskową. To wsparcie koncentruje się na pracy w naturalnym otoczeniu pacjentów.
Okres dojrzewania jest czasem najbardziej podatnym na występowanie depresji

"Okres dojrzewania jest czasem najbardziej podatnym na występowanie depresji"

Podatność na depresję w genach. Badanie szkockich naukowców
Na wizytę do psychologa czy psychiatry czeka się kilka miesięcy
Liczba osób leczonych na depresję w regionie ciągle wzrasta
Depresja to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych
Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
- Kiedyś było to kilku pacjentów dziennie teraz nawet kilkudziesięciu - przyznaje dr n. med. Artur Reginia, psychiatra koordynujący leczenie środowiskowe w Centrum Zdrowia Psychicznego. - Wizyty odbywają się w taki sposób, że każda osoba, która się do nas zgłosi w ciągu kilku tygodni, zazwyczaj to są dwa, trzy tygodnie, otrzymuje wizytę, jedzie lekarz na wizytę, przeprowadza i ocenia, czy dana osoba wymaga dalej takiego leczenia.

- Jednak by to wsparcie otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryteria - dodaje dr Reginia. - To są osoby, które mają na przykład ograniczoną ruchomość, mobilność. Osoby starsze, osoby po urazach, wypadkach. Osoby, które z jakiegoś powodu na przykład choroby psychicznej, takie jak schizofrenia, ich sfera woli jest na tyle wyhamowana, że te osoby same z siebie nie zgłoszą się do lekarza psychiatry.

Według WHO, na świecie na depresję choruje prawie 350 mln ludzi. Do 2030 roku ma być najczęściej występującą chorobą.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Kiedyś było to kilku pacjentów dziennie teraz nawet kilkudziesięciu - przyznaje dr n. med. Artur Reginia, psychiatra koordynujący leczenie środowiskowe w Centrum Zdrowia Psychicznego.
- Jednak by to wsparcie otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryteria - dodaje dr Reginia.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8527 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5826 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4930 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3716 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3191 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty