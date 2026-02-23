Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
S6 częściowo nieprzejezdna, podtopienia w powiecie wałeckim

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Droga S6 częściowo nieprzejezdna z powodu zalegającej na jezdni wody z roztopów.
Droga została zalana na odcinku od węzła Karwice do węzła Sławno Zachód w obu kierunkach. Policja kieruje objazdem starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Utrudnienia mogą potrwać przez całą noc.

W powiecie wałeckim z kolei usuwanie skutków podtopień jest utrudnione przez ciągłe opady deszczu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu informuje, że do usuwania szkód potrzebne było zwiększenie sił i środków. Najtrudniejsza sytuacja była w miejscowościach Golce i Kłosowo. Tam trzeba było użyć ciężkiego sprzętu. Działania prowadzone są jeszcze w Mirosławcu, Wałczu, Piecniku, Rudkach, Dębołęce i Strącznie. Strażacy apelują o ostrożność, w szczególności o unikanie przejazdu przez zalane odcinki dróg, a także zabezpieczenie piwnic i nisko położonych posesji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

