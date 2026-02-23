Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Okres dojrzewania jest czasem najbardziej podatnym na występowanie depresji"

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / Counselling (CC0 domena publiczna)
Co piąte dziecko w Polsce doświadcza objawów obniżonego nastroju, a szacuje się, że około 2–3 procent młodych ludzi spełnia kryteria pełnoobjawowego epizodu depresyjnego.
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
Według danych zachodniopomorskiego oddziału NFZ, w 2025 na 16 tys. pacjentów, sześć procent stanowiły osoby poniżej 18. roku życia.

Psychiatra dr n. med. Elżbieta Prajs podkreśla, że okres dojrzewania jest czasem najbardziej podatnym na występowanie depresji. - Mózg się zmienia, dzieci się zmieniają, odkrywają taką swoją ciemną stronę, mierzą się z wyzwaniami dorosłego życia, czekają ich pierwsze egzaminy, pierwsze sprawdziany. To jest okres, że dużo rzeczy trzeba zrobić naraz. Czasami lepiej po prostu się wycofać, bo się człowiek przestraszy - tłumaczy Prajs.

Z danych Komendy Głównej Policji z dnia 20 lutego wynika, że 2025 roku odnotowano prawie 2 tys. prób samobójczych dzieci i młodzieży.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
