Szczecińscy radni zdecydują o dodatkach dla nauczycieli

Zwiększenie dodatków funkcyjnych dla wychowawców klas, opiekunów stażu oraz pedagogów z oddziałów przedszkolnych - to jedna z uchwał, która trafi 24.02. pod obrady szczecińskiej Rady Miasta.
Radni zajmą się także zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego w okolicach ulicy Chobolańskiej. Umożliwią one długo oczekiwaną budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej numer 16.
Rada Miasta zdecyduje również o przystąpieniu Szczecina do tegorocznego projektu pod nazwą „Samorządowy szlak wodny, czyli pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”. Początek sesji o godzinie 10.00.
Rada Miasta zdecyduje również o przystąpieniu Szczecina do tegorocznego projektu pod nazwą „Samorządowy szlak wodny, czyli pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”. Początek sesji o godzinie 10.00.
Edycja tekstu: Natalia Chodań