Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie pracuje nad dokumentem umożliwiającym ochronę historycznej infrastruktury drogowej leżącej w obrębie ścisłego centrum. Z ustaleń Radia Szczecin wynika, że działanie to jest pokłosiem m.in. sprawy dotyczącej wyrzucenia z Alei Jana Pawła II przedwojennych kamiennych kostek.

Ponad 100-letni bruk został zastąpiony nowym materiałem. Tymczasem ostatnia ekspertyza ZUT-u wykazała, że jest on zdecydowanie mniej trwały.Konserwator Zabytków, Michał Dębowski mówi, że niebawem decyzje podejmowane będą w sposób bardziej racjonalny.- I to już na etapie wydawania wytycznych przedprojektowych, właśnie żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy już na etapie skończonego projektu budowlanego lub przetargu dopiero jakieś zastrzeżenia są formułowane. To już jest za późno - tłumaczył Dębowski.Zarządzenie, które jest obecnie na ostatnim etapie przygotowań, trafi do podpisu prezydenta Szczecina.- Chcę zapewnić taki system, w którym w przypadkach właśnie takich cennych elementów krajobrazu miejskiego jednak to zdanie konserwatorskie jest brane już na wstępnym etapie - dodał .Mimo że kamienna Aleja Jana Pawła II znajdowała się na odcinku tzw. Złotego Szlaku i była elementem układu przestrzennego szczecińskiego śródmieścia, to nie została zachowana.Jak udało się nam ustalić, kostka z alei zalega obecnie w składzie materiałowym przy ulicy Hangarowej. Zdjęcia i film możecie zobaczyć na naszej stronie. Według zapewnień ZDiTM posiadane zasoby wykorzystywane są obecnie w innych lokalizacjach.