Ominął pieszą na pasach i dalej jechał. Nietrzeźwy i po narkotykach

O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Koszalinie.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 31-latka, który na przejściu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącej kobiecie.



Ominął pieszą i kontynuował jazdę. Na dodatek podczas zatrzymania nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, był agresywny i stawiał opór.



Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Badanie wykazało również obecność środków odurzających.



Miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mundurowi znaleźli przy nim amunicję, na którą nie posiadał wymaganego pozwolenia.



Na razie został zatrzymany i usłyszał zarzuty.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski