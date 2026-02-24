Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ominął pieszą na pasach i dalej jechał. Nietrzeźwy i po narkotykach

Region Anna Klimczyk

Fot. koszalin.policja.gov.pl/zk
Fot. koszalin.policja.gov.pl/zk
O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Koszalinie.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 31-latka, który na przejściu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącej kobiecie.

Ominął pieszą i kontynuował jazdę. Na dodatek podczas zatrzymania nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, był agresywny i stawiał opór.

Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Badanie wykazało również obecność środków odurzających.

Miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mundurowi znaleźli przy nim amunicję, na którą nie posiadał wymaganego pozwolenia.

Na razie został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

