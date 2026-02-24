Lawina wniosków paraliżuje pracę urzędów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Urzędy gmin w Zachodniopomorskiem są zasypywane wnioskami o tak zwane wuzetki. W drugiej połowie roku wejdą w życie zmiany - warunki zabudowy będą między innymi wydawane na czas określony.

Jednak dla tych osób, które będą chciały wybudować dom czymś jeszcze ważniejszym będzie wprowadzenie Planu Ogólnego Gminy. Dopiero po jego uchwaleniu właściciele gruntu dowiedzą się, czy będą mogli postawić budynek, czy "zasiać pietruszkę".



Zastępca wójta gminy Dobra Paweł Malinowski mówi, że lawina wniosków paraliżuje już pracę urzędu. - Dwa lata temu mieliśmy w skali roku około 600 wniosków. W 2025 roku trzykrotny wzrost i 1800 wniosków. Widać, że wprowadzenie planu ogólnego spowodowało, że wielu właścicieli gruntów chce jeszcze uzyskać możliwość zabudowy - podkreśla Malinowski.



Podobna sytuacja panuje w o wiele większym Stargardzie. - Nie jesteśmy przygotowani na taką ilość pracy - wskazuje zastępca wójta gminy Łukasz Młynarczyk. - Wpływa to realnie na zwiększenie kosztów funkcjonowania administracji. W tej chwili w budżecie mamy zapisane niespełna pół miliona złotych na opracowanie warunków zabudowy i już wiemy teraz, że do końca roku ta kwota nie wystarczy.



Lawina wniosków trafia do urzędów w Golczewie, Wolinie czy Goleniowie.



Sama data złożenia wniosku nie jest wystarczająca – kluczowy jest moment reakcji urzędu. Warunki zabudowy na starych zasadach będą wydawane tylko wtedy, gdy postępowanie zostanie wszczęte przed 30 czerwca 2026 r.



