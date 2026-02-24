Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Konkurs ZUS-u. Można uzyskać kilkaset tysięcy złotych

Region Anna Klimczyk

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
ZUS ogłosił konkurs na poprawę Bezpieczeństwa Higieny Pracy. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie projektów, które poprawią warunki w ich firmie.
- Projekty mają być realizowane w 2027 roku - informuje rzecznik ubezpieczyciela w Szczecinie Karol Jagielski. - W konkursie można uzyskać do 80 procent wartości projektu. Minimalnie to 15 tys. zł, a maksymalnie 345 tys. zł na działania inwestycyjne lub 350 tys. zł na projekt inwestycyjno-doradczy.

W puli jest łącznie 150 mln złotych.

Wnioski można przesłać tylko elektronicznie do 24 marca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
