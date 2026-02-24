300 mln zł dla szpitala. Apel radnych do premiera

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Apel szczecińskich radnych do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, o przywrócenie 300 milionów złotych dla szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej, odesłany do wnioskodawców.

Za takim rozwiązaniem głosowało w trakcie sesji 21 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek w tej sprawie złożył radny KO Łukasz Tyszler.



- Składam formalny wniosek o odesłanie tego projektu uchwały do wnioskodawcy celem uzupełnienia tego o ewentualne opinie władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego czy też dyrekcji szpitala klinicznego - powiedział Tyszler.



W odesłanym we wtorek projekcie radni apelują do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie środków, które ujęty były dla tej placówki, w tzw. Funduszu Medycznym w 2023 roku.



