300 mln zł dla szpitala. Apel radnych do premiera

Region Adam Wosik

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Apel szczecińskich radnych do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, o przywrócenie 300 milionów złotych dla szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej, odesłany do wnioskodawców.
Za takim rozwiązaniem głosowało w trakcie sesji 21 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek w tej sprawie złożył radny KO Łukasz Tyszler.

- Składam formalny wniosek o odesłanie tego projektu uchwały do wnioskodawcy celem uzupełnienia tego o ewentualne opinie władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego czy też dyrekcji szpitala klinicznego - powiedział Tyszler.

W odesłanym we wtorek projekcie radni apelują do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie środków, które ujęty były dla tej placówki, w tzw. Funduszu Medycznym w 2023 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty