Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Świnoujście: Karta Wyspiarza do aktualizacji

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 marca w Świnoujściu ważność tracą wydane dotychczas Karty Wyspiarza. By korzystać z ich benefitów, czyli między innymi darmowych dwóch godzin parkowania, będzie trzeba zaktualizować dane.
- Z początkiem marca rusza miejska aplikacja, która między innymi ma przejąć funkcję dotychczasowej Karty Wyspiarza i Wyspiarza Seniora - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Aplikacja ma być bardzo wszechstronna. Karty były wydawane bezterminowo. Osoby, które wcześniej były mieszkańcami Świnoujścia, a dziś już nie są, mogą niestety w dalszym ciągu korzystać z takiej karty. Chcieliśmy to wyeliminować - tłumaczy Basałygo.

Dodaje, że nie każdy, mieszkaniec, który chce korzystać z benefitów karty, będzie musiał posiadać aplikację, ale powinien wyrobić nową.

- Oczywiście będzie działała równolegle karta plastikowa. Będą takie punkty, gdzie będzie można przyjść i poprosić o przejście tego procesu rejestracji takiej Karty Wyspiarza - dodaje Basałygo.

Samorząd zapowiada, że planuje okres przejściowy, który pozwoli mieszkańcom na wyrobienie nowych czy zainstalowanie miejskiej aplikacji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8692 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5958 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4945 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3825 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3265 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Jazz... nie jazz... muzyka… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty