Świnoujście: Karta Wyspiarza do aktualizacji

Od 1 marca w Świnoujściu ważność tracą wydane dotychczas Karty Wyspiarza. By korzystać z ich benefitów, czyli między innymi darmowych dwóch godzin parkowania, będzie trzeba zaktualizować dane.

- Z początkiem marca rusza miejska aplikacja, która między innymi ma przejąć funkcję dotychczasowej Karty Wyspiarza i Wyspiarza Seniora - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



- Aplikacja ma być bardzo wszechstronna. Karty były wydawane bezterminowo. Osoby, które wcześniej były mieszkańcami Świnoujścia, a dziś już nie są, mogą niestety w dalszym ciągu korzystać z takiej karty. Chcieliśmy to wyeliminować - tłumaczy Basałygo.



Dodaje, że nie każdy, mieszkaniec, który chce korzystać z benefitów karty, będzie musiał posiadać aplikację, ale powinien wyrobić nową.



- Oczywiście będzie działała równolegle karta plastikowa. Będą takie punkty, gdzie będzie można przyjść i poprosić o przejście tego procesu rejestracji takiej Karty Wyspiarza - dodaje Basałygo.



Samorząd zapowiada, że planuje okres przejściowy, który pozwoli mieszkańcom na wyrobienie nowych czy zainstalowanie miejskiej aplikacji.



