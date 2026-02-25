Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zalany fragment S6 wciąż nieprzejezdny

Region Anna Pałamar

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Odcinek drogi S6, między Karwicami a Sławnem nadal jest nieprzejezdny. Od poniedziałkowego wieczoru na obu jezdniach zalega woda z roztopów.
Strażacy całą noc pompowali wodę do specjalnych zbiorników. Aktualnie usuwają wodę z przydrożnych rowów - informuje młodszy kapitan Mariusz Sieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Sławnie.

- Woda zeszła z obu pasów drogi, ale jeszcze mamy wodę w przydrożnych rowach. Z nich wciąż wypompowujemy, bo nie wiemy, czy jakbyśmy na tę chwilę zaprzestali, to czy ta woda nie będzie się wylewała na drogę. Działamy na 5 zastępów. Pracowaliśmy ciągle przez całą noc - dodaje Sieciński.

Kierowcy muszą korzystać z objazdu starą drogą krajową nr 6. Na razie nie wiadomo, kiedy trasa zostanie ponownie udostępniona.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty