Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Zamiast kontenerów - budynek z szatniami, na wzór obecnie budowanego na stadionie Arkonii. Taką propozycję złożyli w Urzędzie Miasta działacze drugoligowego Świtu Szczecin.
Chodzi o stadion przy ulicy Stołczyńskiej, który - w trybie pilnym - musi uzyskać licencję na organizację spotkań szczebla centralnego. W ocenie zastępcy prezydenta miasta Marcina Biskupskiego jest duża szansa, że propozycja Świtu może zmieścić się w planowanym wstępnie budżecie tej inwestycji.

- Krystalizuje się pewien pomysł co do budynku, zaplecza socjalnego i sportowego dla klubu. Przedstawiciele Świtu przedstawili nam drugą swoją propozycję. Musimy ją jeszcze przeanalizować pod kątem możliwości inwestycyjnych w ramach urzędu, ale również chcemy przedstawić ją radnym - tłumaczy Biskupski.

Ostateczne decyzje w sprawie zakresu przebudowy stadionu przy ulicy Stołczyńskiej powinny zapaść w ciągu najbliższego miesiąca.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
