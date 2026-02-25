Nowe drogi na mapie gminy Kołbaskowo [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na mapie gminy Kołbaskowo pojawiła się nowa droga. Mowa o ponad dwukilometrowym odcinku łączącym Rajkowo i Będargowo oraz o odcinku prowadzącym do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Wzdłuż trasy powstała także ścieżka rowerowa. Inwestycja ma poprawić komunikację w tych miejscach - mówi Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.



- Tej drogi w zasadzie nie było, ona została wybudowana od podstaw. To budowa zupełnie nowego odcinka, którego na mapie gminy nie było i myślę, że jest bardzo ważną drogą. Ta pozwala na dywersyfikację ruchu, miejsce włączenia się mieszkańców czy do aglomeracji szczecińskiej, czy później do Zachodniej Obwodnicy Szczecina - mówi Schwarz.



Mieszkańcom okolic potrzebna jest jeszcze ścieżka rowerowa, która połączy rondo z ulica Zbójnicką w Rajkowie - dodaje sołtys Ostoi, Grzegorz Bienkiewicz.



- Chcemy połączyć rondo z ulicą Zbójnicką i wtedy będzie to taki ciąg pieszo-rowerowy, który na pewno już wszystkich zadowoli i nie będzie miał przeciwników - mówi Bienkiewicz.



Koszt inwestycji to około 18 milionów złotych, finansowanych z budżetu gminy Kołbaskowo oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład.