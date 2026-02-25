Postępowanie przetargowe unieważnione, powodem - nieodebrana przesyłka

Opóźnia się remont kładki na ul. Hangarowej. Szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego musi rozpisać nowy przetarg na dostawę wind, bo wybrany wykonawca nie odebrał korespondencji.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Postępowanie musieliśmy unieważnić - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.- Do wykonawcy za pośrednictwem poczty została wysłana umowa dotycząca zamówienia. Pomimo prawidłowego doręczenia wykonawca jej nie odebrał. Ta przesyłka została nam zwrócona. Kolejny przetarg, jeśli dobrze pójdzie, powinniśmy ogłosić w kwietniu - tłumaczy Reszczyński.Dwie z czterech wind na kładce prowadzącej do parkingu Park&Ride nie działają od ponad 5 lat. Wówczas na ich eksploatację nie zezwolił Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ pod szybami windowymi zaczął osiadać grunt.W maju ubiegłego roku prace związane z naprawą konstrukcji zakończyła miejska spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Z kolei za dostawę samych wind odpowiada Zarząd Dróg. Koszty napraw ponosi Miasto Szczecin, ponieważ nie udało się ustalić kto odpowiada za wady - czy projektant czy wykonawca.