Postępowanie przetargowe unieważnione, powodem - nieodebrana przesyłka

Region Sławomir Orlik

Winda na kładce przy ul. Hangarowej. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]
Opóźnia się remont kładki na ul. Hangarowej. Szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego musi rozpisać nowy przetarg na dostawę wind, bo wybrany wykonawca nie odebrał korespondencji.
Postępowanie musieliśmy unieważnić - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

- Do wykonawcy za pośrednictwem poczty została wysłana umowa dotycząca zamówienia. Pomimo prawidłowego doręczenia wykonawca jej nie odebrał. Ta przesyłka została nam zwrócona. Kolejny przetarg, jeśli dobrze pójdzie, powinniśmy ogłosić w kwietniu - tłumaczy Reszczyński.

Dwie z czterech wind na kładce prowadzącej do parkingu Park&Ride nie działają od ponad 5 lat. Wówczas na ich eksploatację nie zezwolił Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ pod szybami windowymi zaczął osiadać grunt.

W maju ubiegłego roku prace związane z naprawą konstrukcji zakończyła miejska spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Z kolei za dostawę samych wind odpowiada Zarząd Dróg. Koszty napraw ponosi Miasto Szczecin, ponieważ nie udało się ustalić kto odpowiada za wady - czy projektant czy wykonawca.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
