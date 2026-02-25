Kołobrzeg rozda kolejne czujniki czadu

Sezon grzewczy w pełni, a to niesie ze sobą zagrożenia związane z występowaniem czadu. W Kołobrzegu będzie można za darmo otrzymać czujniki tlenku węgla.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Darmowe urządzenia będą rozdawane w czwartek od godz. 14 w komendzie kołobrzeskiej straży pożarnej. Akcji organizowanej wspólnie przez strażaków i Urząd Miasta towarzyszyć będzie instruktaż dotyczący bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.Podobne działania strażacy prowadzili już w październiku. Straż pożarna wciąż otrzymuje jednak kolejne wezwania do objawów zatrucia tlenkiem węgla. Krzysztof Azierski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu mówi, że czad nie bez przyczyny nazywany jest "cichym zabójcą".- Nie ma on smaku, nie ma zapachu, nie ma też barwy. Jedyne urządzenie, które może wykryć go stężenie w powietrzu to jest właśnie czujka tlenku węgla - tłumaczy Azierski.Od początku października w całej Polsce na skutek zatrucia tlenkiem węgla śmierć poniosło 65 osób. To najtragiczniejsza statystyka od ośmiu lat.