Kołobrzeg rozda kolejne czujniki czadu

Region Przemysław Polanin

Fot. Janusz Wilczyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Sezon grzewczy w pełni, a to niesie ze sobą zagrożenia związane z występowaniem czadu. W Kołobrzegu będzie można za darmo otrzymać czujniki tlenku węgla.
Darmowe urządzenia będą rozdawane w czwartek od godz. 14 w komendzie kołobrzeskiej straży pożarnej. Akcji organizowanej wspólnie przez strażaków i Urząd Miasta towarzyszyć będzie instruktaż dotyczący bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.

Podobne działania strażacy prowadzili już w październiku. Straż pożarna wciąż otrzymuje jednak kolejne wezwania do objawów zatrucia tlenkiem węgla. Krzysztof Azierski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu mówi, że czad nie bez przyczyny nazywany jest "cichym zabójcą".

- Nie ma on smaku, nie ma zapachu, nie ma też barwy. Jedyne urządzenie, które może wykryć go stężenie w powietrzu to jest właśnie czujka tlenku węgla - tłumaczy Azierski.

Od początku października w całej Polsce na skutek zatrucia tlenkiem węgla śmierć poniosło 65 osób. To najtragiczniejsza statystyka od ośmiu lat.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Przemysława Polanina

