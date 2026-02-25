Lodołamacze wróciły na Odrę

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjął decyzję o wznowieniu kruszenia lodu na wybranych odcinkach Odry Granicznej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Działania rozpoczęły cztery niemieckie lodołamacze. Natomiast w stronę dolnego odcinka rzeki zostały skierowane dwie polskie jednostki o najmniejszym zanurzeniu, które wypłynęły ze Szczecina do Widuchowej.Czwarty etap będzie obejmował łamanie lodu od miejscowości Stara Rudnica, dalej w górę Odry do ujścia rzeki Kurzyca.