Radio Szczecin » Region
Basen Północny zmieni swoje oblicze

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Przestrzeń kultury, muzeum i zabytkowe jednostki do zwiedzania - tak ma w przyszłości wyglądać przestrzeń obecnej mariny Basenu Północnego w Świnoujściu. Miasto otworzyło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wśród mieszkańców trwają związane z tym dyskusje.
Przyjęta dawniej koncepcja zagospodarowania Basenu Północnego zakładała powstanie zabudowy hotelowej. Dziś Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, szuka innych rozwiązań.

- Wszyscy mamy poczucie, że jest to ostatnie miejsce w Świnoujściu, tak wyjątkowe, położone w otulinie parku zdrojowego, o które trzeba po prostu zadbać, by stało się silnikiem turystycznym, kulturalnym, społecznym naszego miasta - mówi Agatowska.

Na miejscu miałoby powstać między innymi Muzeum Morskie. O eksponaty stara się Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

- Jesteśmy po pierwszych rozmowach i jest szansa, że do Świnoujścia trafią bezcenne maszyny parowe związane ze Świnoujściem oraz drewniany kuter rybacki ze Świnoujścia - dodaje Trawicki.

Na rewitalizację basenu, miasto stara się o środki zewnętrzne.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

Najnowsze podcasty