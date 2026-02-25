Basen Północny zmieni swoje oblicze

Przestrzeń kultury, muzeum i zabytkowe jednostki do zwiedzania - tak ma w przyszłości wyglądać przestrzeń obecnej mariny Basenu Północnego w Świnoujściu. Miasto otworzyło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wśród mieszkańców trwają związane z tym dyskusje.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Przyjęta dawniej koncepcja zagospodarowania Basenu Północnego zakładała powstanie zabudowy hotelowej. Dziś Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, szuka innych rozwiązań.- Wszyscy mamy poczucie, że jest to ostatnie miejsce w Świnoujściu, tak wyjątkowe, położone w otulinie parku zdrojowego, o które trzeba po prostu zadbać, by stało się silnikiem turystycznym, kulturalnym, społecznym naszego miasta - mówi Agatowska.Na miejscu miałoby powstać między innymi Muzeum Morskie. O eksponaty stara się Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.- Jesteśmy po pierwszych rozmowach i jest szansa, że do Świnoujścia trafią bezcenne maszyny parowe związane ze Świnoujściem oraz drewniany kuter rybacki ze Świnoujścia - dodaje Trawicki.Na rewitalizację basenu, miasto stara się o środki zewnętrzne.