Odwołania w przetargach na Zachodnią Obwodnicę Szczecina oddalone, czas na finalizację procedur

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania wniesione wobec wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach na realizację odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Jak informuje portal inżyniera.com chodzi o fragmenty w ciągu drogi ekspresowej S6: Dołuje-Police oraz Police-Goleniów. Oddalenie odwołań oznacza, że będzie można przystąpić do finalizacji procedur i podpisania umów z wykonawcami, jeśli nie zostaną podjęte dalsze kroki prawne.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma poprawić dojazd do portów i terenów przemysłowych, a także ułatwić poruszanie się po Szczecinie i Policach. Całość obwodnicy ma być udostępniona kierowcom w 2033 roku.