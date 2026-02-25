Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Odwołania w przetargach na Zachodnią Obwodnicę Szczecina oddalone, czas na finalizację procedur

Region Katarzyna Filipowiak

Zachodnia Obwodnica Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania wniesione wobec wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach na realizację odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
Jak informuje portal inżyniera.com chodzi o fragmenty w ciągu drogi ekspresowej S6: Dołuje-Police oraz Police-Goleniów. Oddalenie odwołań oznacza, że będzie można przystąpić do finalizacji procedur i podpisania umów z wykonawcami, jeśli nie zostaną podjęte dalsze kroki prawne.

Zachodnia Obwodnica Szczecina ma poprawić dojazd do portów i terenów przemysłowych, a także ułatwić poruszanie się po Szczecinie i Policach. Całość obwodnicy ma być udostępniona kierowcom w 2033 roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

