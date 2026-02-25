Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zalany odcinek S6 częściowo udrożniony

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Służby uporały się już częściowo z udrożnieniem drogi ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Karwice - Sławno Zachód.
- Dalej prowadzone są czynności związane z wypompowaniem wody na odcinku w kierunku Słupska. Udało się przywrócić już ruch w kierunku Szczecin - mówi rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. asp. Dariusz Schacht.

Ruch w stronę Szczecina odbywa się jednym pasem. Z informacji przekazanej przez GDDKiA wynika, że ruch w kierunku Gdańska ma być udostępniony jutro rano.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

