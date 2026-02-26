Młodzi coraz częściej otwierają własne biznesy

Młodzi wchodzący na rynek pracy stają przed dylematem: praca na etacie czy własna działalność? - o tym rozmawiali w środę goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Badania mówią, że młodzi otwierają bardzo dużo firm - mówi Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania.



- Wszyscy również mówią, ale znamienita większość się z nich zamyka. I to prawda. Zostają zamknięte lub zawieszone, bo młodzi sobie przemyślą wszystko i wyciągną wnioski. Mamy przecież też bardzo duży odsetek firm, które ponownie wracają na rynek - dodaje Gibowski.



Biznes jest fajny, jeżeli się lubi biznes - podkreśla Sofia Bachmatiuk, młoda przedsiębiorczyni, założycielka lokalu "Tutaj Matcha"



- Są osoby, które zaczynają biznes z podejściem nastawionym na ogromne zyski, a to nie zawsze tak jest i myślę, że ta pasja jest naprawdę ważna i to też napędza do działania. Uważam, że biznes nie jest dla każdego, tak samo jak praca na etacie nie jest dla każdego - dodaje Bachmatiuk.



Goście podkreślali też, że bardzo ważne są umiejętności miękkie i zbieranie doświadczeń, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z działalnością, którą chcemy prowadzić.



Autorka edycji: Joanna Chajdas