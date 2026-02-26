Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Młodzi coraz częściej otwierają własne biznesy

Region Katarzyna Filipowiak

źródło: pixabay.com/pl/photos/biznesu-praca-biurowa-transakcja-3152586.
źródło: pixabay.com/pl/photos/biznesu-praca-biurowa-transakcja-3152586.
Młodzi wchodzący na rynek pracy stają przed dylematem: praca na etacie czy własna działalność? - o tym rozmawiali w środę goście "Radia Szczecin na Wieczór".
Badania mówią, że młodzi otwierają bardzo dużo firm - mówi Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania.

- Wszyscy również mówią, ale znamienita większość się z nich zamyka. I to prawda. Zostają zamknięte lub zawieszone, bo młodzi sobie przemyślą wszystko i wyciągną wnioski. Mamy przecież też bardzo duży odsetek firm, które ponownie wracają na rynek - dodaje Gibowski.

Biznes jest fajny, jeżeli się lubi biznes - podkreśla Sofia Bachmatiuk, młoda przedsiębiorczyni, założycielka lokalu "Tutaj Matcha"

- Są osoby, które zaczynają biznes z podejściem nastawionym na ogromne zyski, a to nie zawsze tak jest i myślę, że ta pasja jest naprawdę ważna i to też napędza do działania. Uważam, że biznes nie jest dla każdego, tak samo jak praca na etacie nie jest dla każdego - dodaje Bachmatiuk.

Goście podkreślali też, że bardzo ważne są umiejętności miękkie i zbieranie doświadczeń, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z działalnością, którą chcemy prowadzić.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Badania mówią, że młodzi otwierają bardzo dużo firm - mówi Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania.
Biznes jest fajny, jeżeli się lubi biznes - podkreśla Sofia Bachmatiuk, młoda przedsiębiorczyni, założycielka lokalu "Tutaj Matcha".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8934 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6035 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6007 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3975 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3325 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bass Planet szykuje się na kolejną edycję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty