Lodołamacze znowu pracują na Odrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły ponowne wypłynięcie lodołamaczy na Odrę. W środę do akcji przystąpiło 6 jednostek - cztery niemieckie i dwie polskie.

W czwartek, jak informuje rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Synowiecki, działania będą podtrzymane.



- Usunięta kra spływa bardzo sprawnie do ujściowego odcinka Odry Wschodniej i Regalicy. Zaplanowaliśmy kontynuowanie akcji w górę Odry na wysokości Gozdowic i dalsze odprowadzenie połamanej kry w rejonie Widuchowa - Gryfino - dodaje Synowiecki.



Grubość lodowych tafli łamanych na Odrze wynosi prawie 40 centymetrów.



