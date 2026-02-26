W Dębnie powstanie nowe targowisko miejskie [WIZUALIZACJE]

Podpisano umowę na budowę nowego targowiska miejskiego w Dębnie. W ramach projektu, powstanie w pełni zadaszone targowisko o łącznej powierzchni handlowej ponad 2 tysięcy m2.
Wybudowane zostaną cztery pawilony handlowe, mieszczące łącznie 12 lokali użytkowych.
Inwestycję uzupełni budynek socjalno-biurowy oraz obiekt z toaletami. Powstaną również nowe miejsca postojowe.
Wartość inwestycji to ponad 12 milionów złotych - jest ona w całości finansowana z budżetu Gminy Dębno.
