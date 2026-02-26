Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przebudowa stadionu Świtu. Jest najnowsza propozycja

Region Jarosław Gowin

15 milionów złotych - tyle miałaby kosztować przebudowa stadionu Świtu Skolwin. Tyle zakłada ostatni kosztorys, który klub przekazał władzom miasta.
Paweł Adamczak

Paweł Adamczak

Kilka miesięcy temu, w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Szczecina ta kwota dla zespołu wyniosła ponad 50 milionów złotych. Radni zdecydowali jednak o jej wykreśleniu.

- Najnowsza propozycja - choć znacznie skromniejsza - zapewni klubowi stabilizację - mówił w "Rozmowach pod krawatem" jego prezes Paweł Adamczak. - Myślę, że my już zeszliśmy do takiego poziomu, po pierwsze nie takiej tymczasowości tego obiektu, ale takiego minimalizmu, który jest wymagany przez PZPN. Tutaj PZPN zrobił bardzo dużo, bo oni chcą, żeby Świt nadal funkcjonował i nadal istniał.

Teraz plan zaakceptować muszą jeszcze radni.

Budynek socjalny z szatniami, modernizacja trybuny, wymiana oświetlenia i budowa miejsc parkingowych – władze klubu przedstawiły nowy plan modernizacji stadionu. - Te warunki pozwolą na uzyskanie licencji do gry w II lidze i warunkowo w I lidze - mówił Adamczak.

W tym tygodniu zarząd klubu spotkał się z zastępcą prezydenta Szczecina – Marcinem Biskupskim. W jego ocenie, jest szansa, że ta propozycja Świtu odpowiada założeniom finansowym miasta. Decyzję w tej sprawie podejmą ostatecznie radni.

Czy to oznacza przełom w negocjacjach? - To o tyle przełom, że – jak mówi Paweł Adamczak – klub stoi pod przysłowiową ścianą. Nowy plan inwestycji to adaptacja projektu, który realizowany jest np. na stadionie Arkonii.

Prezes Świtu Szczecin został zapytany, co się stanie, jeśli jednak radni nie zgodzą się na przekazanie pieniędzy na inwestycję przy Stołczyńskiej.

- Jedynym obiektem, który spełnia wymogi licencyjne, jak i finansowe, to jest obiekt Kotwicy Kołobrzeg. Zmieszczą się tam dwa kluby, to niewątpliwie byłaby też promocja dla samego Kołobrzegu, żeby te transmisje w paśmie ogólnopolskim były realizowane właśnie z tego miasta - powiedział Adamczak.

Prezes Świtu Szczecin dodał również, że klubu nie stać na to, by rozgrywać spotkania na stadionie Pogoni Szczecin.

Gościem Małgorzaty Frymus będzie w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" Mirosław Skórka – prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty