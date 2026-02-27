Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prezes Związku Ukraińców w Polsce o "bestialskich zachowaniach Rosjan"

Region Jarosław Gowin

Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
To problem na lata i długofalowe zadanie. Tak o rosyjskiej agresji mówi prezes Związku Ukraińców w Polsce.
Mirosław Skórka

Mirosław Skórka

Zdaniem Mirosława Skórki, indoktrynacja, jaką prowadzi Moskwa powoduje, że jej działania długo będą zagrożeniem - zarówno dla Ukrainy, jak i Polski czy innych krajów.

- Dowodem na działanie propagandy są bestialskie zachowania Rosjan w czasie wojny - mówił Skórka w "Rozmowach pod krawatem". - Jeżeli się ludziom bardzo długo robi szambo z mózgu, to oni się potem zachowują w taki sposób, jak to widać. I tego się szybko nie wyleczy. To, co Rosja może zrobić nam, co chce dalej robić, może być ciągle dla nas bardzo niebezpieczne.

- Nadzieja i determinacja prowadzi walczącą Ukrainę do zwycięstwa - powiedział prezes Związku Ukraińców w Polsce. - Na wojnę patrzę przez doświadczenie ludzi na miejscu, bo mamy z nimi ciągły kontakt. To między innymi doświadczenie ludzi z Kijowa, którzy przez dwa miesiące dawali sobie radę bez prądu i ciepła - mówił Mirosław Skórka.

Jednak Ukraińcom udało się przetrwać to kolejne trudne doświadczenie. - Oni ciągle powtarzają, nie zamrozicie nas. My tak już przywykliśmy do wojny, że to nas nie złamie. I to jest pewna siła. Ci ludzie są bardzo zmęczeni tym, że de facto taki podstawowy komfort życiowy to jest dla nich wspomnienie - dodał Skórka.

Zmęczenie jednak nie powoduje chęci kapitulacji. - Ono budzi coraz bardziej, podsyca determinację, złość do Rosjan za to, co oni robią i chęć walczenia do końca. I to jest niezwykle ważne - podkreślił prezes Związku Ukraińców w Polsce.

W tym tygodniu minęła czwarta rocznica pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie okupują niektóre części Ukrainy już 12 lat.

W poniedziałek zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmów pod krawatem" przyjął Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
