3 miliony złotych dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Region Anna Pałamar

Szpital Gryfino. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szpital Gryfino. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i zakup specjalistycznego sprzętu - między innymi tomografu komputerowego i aparatu RTG.
Wartość projektu to 3 i pół mln zł, z czego prawie 3 miliony pokryje dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Inwestycja rozpocznie się w tym roku i zakończy w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

