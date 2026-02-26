3 miliony złotych dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i zakup specjalistycznego sprzętu - między innymi tomografu komputerowego i aparatu RTG.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wartość projektu to 3 i pół mln zł, z czego prawie 3 miliony pokryje dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.Inwestycja rozpocznie się w tym roku i zakończy w pierwszym kwartale przyszłego roku.