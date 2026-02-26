Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolejny etapu osiedla Wrzosowe Wzgórze

Region Anna Pałamar

Materiały STBS
Materiały STBS
Umowa na realizację Wrzosowego Wzgórza podpisana. Wykonawca przejął właśnie plac budowy.
W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a w nich 283 mieszkania, 6 lokali usługowych i 2 mieszkania wspomagane do wykorzystania przez miasto na działania społeczne.

Koszt inwestycji to ponad 95 mln złotych. Budowa kolejnego etapu należącego do szczecińskiego TBS osiedla potrwa dwa lata.

Najnowsze podcasty