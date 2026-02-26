Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

W marcu rusza nabór wniosków na Stypendia Naukowe

Region Anna Klimczyk

Fot. Pixabay/WOKANDAPIX
Fot. Pixabay/WOKANDAPIX
Od 1 marca najzdolniejsi studenci i doktoranci ze szczecińskich uczelni mogą aplikować o pieniądze w ramach programu Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin.
Łącznie do wzięcia jest 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa przez cały miesiąc. Można je składać w formie elektronicznej lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin.

Maksymalna kwota świadczenia wynosi 10 000 zł dla studenta oraz 20 000 zł dla doktoranta. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, od razu w całości.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

