W marcu rusza nabór wniosków na Stypendia Naukowe

Od 1 marca najzdolniejsi studenci i doktoranci ze szczecińskich uczelni mogą aplikować o pieniądze w ramach programu Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin.

Łącznie do wzięcia jest 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa przez cały miesiąc. Można je składać w formie elektronicznej lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin.Maksymalna kwota świadczenia wynosi 10 000 zł dla studenta oraz 20 000 zł dla doktoranta. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, od razu w całości.