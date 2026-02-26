Kolejne spotkanie dla fanów żeglarstwa

Kolejne spotkanie organizowane przez Klub Żeglarzy Samotników w Centrum Żeglarskim odbędzie się w najbliższą sobotę.

Uczestnicy najbliższego wykładu będą odkrywać tajemnice trymowania. Jak przekonują organizatorzy - to nie będzie nudny wykład o fizyce, tylko praktyczny wstęp do żeglarskiej sztuki, która poprawi jakość pływania i sprawi, że rejsy będą płynniejsze, szybsze i bezpieczniejsze.Spotkanie odbędzie się w budynku świetlicy na terenie Centrum Żeglarskiego. Start o godzinie 10:00. Udział jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszych zapisów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 604 265 580.