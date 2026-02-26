Prace ZWiK-u na Stalmacha

Weekendowe prace na ul. Stalmacha w Szczecinie. To w związku z awarią sieci wodociągowej.
Naprawa potrwa w sobotę i niedzielę na wysokości posesji nr 19. Na czas prac wyłączony zostanie ruch tramwajowy. W zamian uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.
Służby ostrzegają również przed wystąpieniem przerw w dostawie wody - chodzi o okoliczne sklepy oraz częściowo teren stoczni.
Edycja tekstu: Natalia Chodań