Zamek Książąt Pomorskich z nową iluminacją

Już wkrótce po zmroku architekturę podkreślać będzie światło o jednolitej, ciepłej barwie. 24 lutego 2026 r. przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich podpisali umowę z wykonawcą iluminacji.
Rozświetli ona zewnętrzne elewacje zamku od strony Tarasu Południowego, Tarasu Wschodniego oraz Tarasu Północnego wraz z Wieżą Dzwonów.
Inwestycja poprawi estetykę zabytku, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z zamkowej przestrzeni po zmroku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań