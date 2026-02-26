Zamek Książąt Pomorskich z nową iluminacją

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Już wkrótce po zmroku architekturę podkreślać będzie światło o jednolitej, ciepłej barwie. 24 lutego 2026 r. przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich podpisali umowę z wykonawcą iluminacji.